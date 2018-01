Centrodestra. Salvini. Siamo vicini al 40%. Patto anti-inciucio con gli alleati

Agenpress – “Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli alleati. Oggi chiamerò Silvio Berlusconi e poi vedremo nei prossimi giorni di entrare nel merito prima del programma e poi su tutto il resto”.

Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa nella sede di via Bellerio, secondo il quale i sondaggi “il centrodestra è vicino al 40% e vincerà le elezioni del 4 marzo, con una Lega trainante”.

Salvini insiste sull’impegno “anti-inciucio a tutti i segretari”, “i principali media tifano per il non risultato, per il grande inciucio, come con Monti. Ma noi comunque siamo autosufficienti”.

“Evito di seguire le vicende di quarte, quinte o seste gambe, perché non è un problema mio. Penso che un governo possa stare anche su tre gambe, i miei interlocutori sono due: chi vuole fare esperimenti di eugenetica, se ne farà carico”.

E soprattutto, dice ancora Salvini, “i poltronari non li accetterò. A Berlusconi lo ripeterò quando ci vedremo, forse la prossima settimana: limitare al minimo l’apertura agli autoriciclati. Non ci vengano a proporre nei collegi uninominali presunti responsabili che in questi anni hanno votato fiducia o addirittura fatto parte di governi di centrosinistra”. Retromarcia sul no euro? “Resto convinto, al pari di altri insospettabili come il governatore Visco, che l’Euro a queste condizioni sia stato un errore. A cui porremo rimedio”.