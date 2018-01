Elezioni: Boccardi (FI), rilancio Italia deve partire da Sud

Agenpress. “Il rilancio dell’Italia deve partire da Sud che ha enormi potenzialità ancora da valorizzare. Il prossimo Governo dovrà necessariamente mettere le nostre imprese in grado di operare, liberandole dalla zavorra burocratica e fiscale che ormai è diventata intollerabile”.

Lo afferma il senatore pugliese di Forza Italia Michele Boccardi.

“Al Sud – continua Boccardi – è necessario potenziare innanzitutto le infrastrutture nei trasporti aerei, marittimi e su rotaia, utili non soltanto ai nostri cittadini ma anche ad accogliere flussi turistici sempre più consistenti, visto che secondo le recenti previsioni di Euromonitor il turismo in Italia continuerà a crescere totalizzando oltre 60 milioni di arrivi internazionali entro il 2022. E’ una occasione irripetibile – conclude Boccardi – che il Sud non può farsi sfuggire e che può rappresentare, in connessione con il settore enogastronomico, un volano per tutta l’economia meridionale e nazionale”.