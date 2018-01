Fidu: “Il Governo italiano sostenga la lotta per la libertà del popolo iraniano”

Agenpress. La Federazione Italiana Diritti Umani – FIDU esprime completa solidarietà alle decine di migliaia di iraniani che in questi giorni manifestano con coraggio in molte città e chiede al Governo italiano e alle istituzioni europee di rivolgere un appello urgente al regime di Teheran affinché si astenga dal mettere in atto la sanguinosa repressione minacciata da esponenti clericali del potere giudiziario.

«La condanna a morte di chi chiede il rispetto dei diritti umani fondamentali, riforme economiche e la cessazione dei programmi di finanziamento di gruppi terroristici, con l’accusa antigiuridica di “guerra contro Dio”, sarebbe del tutto inaccettabile da parte di qualsiasi Stato democratico e dovrebbe essere accolta con una durissima reazione diplomatica» ha dichiarato il presidente della FIDU, Antonio Stango, che aggiunge: «In una situazione come quella attuale il governo italiano, così come la Commissione e le altre istituzioni europee, dovrebbe far sentire la propria piena solidarietà ai manifestanti e tenere presente che il regime degli ayatollah è destinato a crollare come qualsiasi altro che abbia soffocato per decenni la libertà del proprio popolo.

Fra chi manifesta oggi e fra gli oppositori politici in esilio ci sono coloro che saranno al governo a Teheran in un giorno che potrebbe essere vicino, e ad essi dovrebbe essere riconosciuto pienamente il ruolo di interlocutori da parte di chi abbia una visione ampia delle relazioni internazionali».