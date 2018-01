Iran, Maullu (FI): “Da Mogherini troppe ambiguità, Ue condanni la repressione”

Agenpress. “La neutralità può essere davvero pericolosa, e le dichiarazioni di Federica Mogherini sembrano dimostrarlo in maniera chiara, estremamente efficace.

L’Alto Rappresentante Ue, intervenendo in merito alle proteste in corso in Iran, ha infatti auspicato che “tutte le parti in causa evitino la violenza”, come se l’Ue non fosse intenzionata a schierarsi dalla parte degli iraniani scesi in piazza per protestare.

Indipendentemente dal coinvolgimento dell’Iran nei diversi scenari internazionali, la condanna dell’Ue nei confronti della repressione deve essere ferma, convinta e unanime”.