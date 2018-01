Ritrovato il cadavere di Alessia Puppo. Si era gettata in mare la sera di Capodanno

Agenpress – Il corpo di Alessia Puppo, la 33 anni di Strevi (Alessandria) è stato recuperato dall’equipaggio della motovedetta 545 della Capitaneria di Porto di Loano al largo di Alassio.

La donna era dispersa nel mare del ponente ligure dopo essersi buttata in acqua da una spiaggia di Albenga la notte di Capodanno, dopo un litigio col fidanzato, un torinese di 45 anni. Sempre in base alle testimonianze raccolte dagli investigatori, non sarebbe stato neppure il primo litigio della serata. I due erano arrivati dal Piemonte per trascorrere la festa di fine anno in riviera insieme a tre amici. Poco prima di mezzanotte, però, nella discoteca dove stavano trascorrendo il Capodanno avrebbero avuto un violento diverbio.

La coppia a quel punto sarebbe uscita dal locale ed avrebbe proseguito la discussione sulla spiaggia: a un certo punto la donna si sarebbe spogliata del soprabito e del vestito e sarebbe entrata in acqua, come se volesse fare un gesto di sfida verso il compagno.

Le grida provenienti dalla spiaggia avevano attirato l’attenzione di un parcheggiatore della discoteca, che si era tuffato in mare per tentare di salvare Alessia, senza purtroppo riuscirci. Nel frattempo il fidanzato aveva chiesto l’intervento dei soccorsi.“