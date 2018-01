Sacchetti bio: Galletti, è atto di civiltà ecologica. UNC: è una tassa a carico dei consumatori

Agenpress. Per il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, l’entrata in vigore della normativa ambientale sugli shopper ultraleggeri è un atto di civiltà ecologica che pone l’Italia all’avanguardia nel mondo.

“E’ solo una tassa a carico dei consumatori. Se l’obiettivo era ridurre i sacchetti in circolazione, andava prevista la possibilità per il consumatore di portarsi da casa borse riutilizzabili, cosa che, a quanto pare, il ministero dell’ambiente stesso avrebbe vietato in una nota, al momento non pubblicata e introvabile, salvo per gli addetti ai lavori” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Peraltro, anche se si potessero portare da casa sacchetti riutilizzabili, andrebbe prima risolto il problema del rispetto della normativa sulla tara. Il consumatore, altrimenti, potrebbe cadere dalla padella alla brace, pagando la borsa personale al prezzo della frutta e della verdura acquistata, finendo per pagare ancora di più rispetto all’acquisto di un sacchetto nuovo, considerato che le bilance dei supermercati sono attualmente tarate per le buste leggerissime da loro distribuite. Insomma, un vero e proprio pasticcio!” conclude Dona.