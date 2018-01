Delpini (arcivescovo Milano). Problema dell’Italia è l’invecchiamento della popolazione e la povertà

Tweet on Twitter

Agenpress – “La mia immagine di quello che l’Italia deve affrontare non coincide con gli argomenti per cui si grida o ci si insulta qualche volta nei dibattiti politici. Il problema prioritario è quello demografico, l’invecchiamento della popolazione, sintomatico di una scarsa inclinazione a generare futuro”.

E’ quanto dice l’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, in un’intervista alla Radio Vaticana. “Mi pare che questo denunci una mancanza di speranza che non si deve spegnere per coloro bussano alle porte dell’Europa e che rischia di essere già spenta dentro l’Europa”.

“Non esistono categorie di persone ma storie, spesso dolorose, a cui non basta un bicchiere di tè caldo per la notte”, permangono problemi “non piccoli come la permanenza di situazioni di povertà estreme che hanno bisogno di risposte più strutturali e di accompagnamenti individuali”.