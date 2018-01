Diplomati magistrale fuori da GaE. Date mobilitazione e sciopero. Aggiornato con piazze sit in 8 gennaio

Agenpress. E’ un periodo travagliato per i diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, dopo la sentenza che ha rigettato il ricorso per l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, da cui per legge è assicurato il 50% annuale delle assunzioni a tempo indeterminato. Tutto da ricominciare, da dove si parte.

I precari interessati – e coloro che appoggiano la causa – si stanno organizzando con specifiche manifestazioni, che culmineranno nella partecipazione allo sciopero dell’8 gennaio, già indetto dal sindacato SAESE (per altri motivi) e sul quale confluiscono anche le associazioni dei docenti.

Una situazione complicata, che coinvolge 43.600 diplomati magistrale che hanno presentato ricorso, di cui 5.300 già in ruolo o in GaE con sentenza passata in giudicata, 26.000 docenti iscritti in GaE infanzia e primaria sulla base di concorsi ordinari e riservati svolti dal 2000 in poi, altre migliaia di docenti laureati in Scienze della formazione primaria inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.