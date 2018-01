Elezioni. Per il M5S De Falco e Paragone. Per Forza Italia Galliani, Sallusti. Per il PD Annibali

Agenpress – Per le prossime elezioni “c’è stata una grandissima partecipazione e io sono felicissimo. Migliaia e migliaia di cittadini che hanno deciso di candidarsi con noi. Nomi noti, uno su tutti il comandante De Falco, ma anche personaggi del giornalismo e dell’università. Persone non organiche al movimento ma che hanno sempre simpatizzato per noi e che condividono i nostri valori”. Lo ha detto il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, parlando dei dei vip che hanno scelto di scendere in campo alle prossime elezioni politiche.

Oltre a De Falco, pronto a candidarsi anche Gianluigi Paragone, che è stato direttore di Libero e La Padania, volto della trasmissione su La7, poi cancellata, La Gabbia. “Se son rose fioriranno. Se son stelle brilleranno”.

Per il M5S anche Elio Lannutti, presidente dell’associazione contro il monopolio delle banche, Adusbef, già senatore con l’Italia dei Valori. Si parla anche dell’ex direttore di Skytg24 e storico mezzo busto del Tg5, Emilio Carelli, e di Dino Giarrusso, inviato della trasmissione le “Iene”. Si fa il nome anche di Ugo Grassi, ordinario di Diritto civile all’Università Partenope di Napoli.

Per Forza Italia si fanno nomi come Paolo Damilano, manager e uomini di fiducia del presidente Silvio Berlusconi, Francesco Ferri, imprenditore di 42 anni, nonché l’uomo scelto da Berlusconi per guidare il Centro studi liberale.

E ancora Adriano Galliani, ma anche giornalisti, come Alessandro Sallusti, e personaggi dello spettacolo, come Al Bano e Toto Cutugno, anche se per loro viene ipotizzata una candidatura all’estero. Tra gli altri ci sono anche Giorgio Calabrese, 66 anni, medico nutrizionista.

Per il PD si fa il nome di Lucia Annibali, l’avvocato di Pesaro sfregiato con l’acido dall’ex, che nel 2014 è stato nominato cavaliere della Repubblica. Poi c’è Mauro Berruto, allenatore di pallavolo ed ex tecnico della Nazionale maschile. Il professore del San Raffaerle, Roberto Burioni, fervente sostenitore dei vaccini. Il medico pediatra, Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra nell’85.