Ilva – Protocollo d’Intesa. Dichiarazione VM allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova

Agenpress. “Il Protocollo d’Intesa già inviato alla Regione Puglia e alle istituzioni territoriali così come a parti sociali, Amministrazione Straordinaria e AM I accoglie compiutamente e in modo omnicomprensivo tutti i rilievi avanzati nel corso dei Tavoli istituzionali, ivi compresi quelli contenuti nella lettera trasmessa dal Comune di Taranto il 21 dicembre scorso.

Per questa ragione mi auguro caldamente che quanto prima venga accolto e sottoscritto nell’esclusivo interesse delle popolazioni tarantine e del buon esito della trattativa da tutti i soggetti titolati.

Si tratta, come è stato già più volte sottolineato, di una intesa giuridicamente vincolante tesa a introdurre significativi rafforzamenti della fase esecutiva già indicata nel DPCM del 29 settembre 2017, recependo le istanze manifestate dalle amministrazioni regionali e locali e dalle parti sociali. Impegni cogenti per chi sottoscriverà il Protocollo che verranno tradotti in obbligazioni contrattuali tra AMInvestco e Amministrazione Straordinaria.

Ancora una volta faccio e facciamo appello alla saggezza e alla leale collaborazione perché, una volta per tutte, si scelga la via della condivisione istituzionale.

Come ci eravamo già impegnati, l’Intesa assicura una ulteriore accelerazione del Piano ambientale garantendo la copertura dei parchi minerari e fossili entro il 2020, così l’avvio degli interventi di pavimentazione del Parco Loppa prima del subentro di AM I e una integrazione degli interventi di ambientalizzazione nelle aree dell’Ilva di Taranto non ricomprese negli assets oggetto di cessione.

Allo stesso tempo, in fatto di danno sanitario, l’Intesa individua modalità di esame congiunto ferme restando le responsabilità in capo ad Arpa e Asl di Taranto, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

Qui non si sta definendo un programma di interventi ma si sta puntualizzando e rafforzando quanto già previsto e definito con l’assunzione di impegni rilevanti e vincolanti. Anche a garanzia dell’indotto come recita la parte dedicata e come sollecitato più e più volte proprio dalle istituzioni territoriali.

Infine va sottolineato come proprio l’Intesa preveda, per programmi ai fini ambientali di importo superiore a 50milioni, la definizione di un accordo tramite lo strumento agevolativo del contratto di sviluppo per cui già adesso il Mise e il Ministero per il Mezzogiorno adottano le iniziative necessarie per il rifinanziamento dello strumento”.

Così la VM Teresa Bellanova a proposito dello Schema di Protocollo d’Intesa – Tavolo Istituzionale Ilva definito dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.