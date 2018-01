Incendio capannone, Maroni: da Regione sostegno per mettere in sicurezza area

Agenpress. “Questa mattina, in seguito all’incendio sviluppatosi nella notte in un capannone a Corteolona e Genzone, nel Pavese, ho chiamato il sindaco di Inverno e Monteleone, Enrico Vignati, per garantire l’opportuno sostegno della Regione; l’ho incaricato di coordinare l’azione degli altri sindaci interessati alla vicenda per definire tutto cio’ che sia necessario fare per mettere in sicurezza la zona, eventualmente intervenire sul capannone e per bonificare l’area.

Il sindaco mi ha ringraziato per l’intervento tempestivo di Regione Lombardia, avvenuto sotto il coordinamento dell’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi e di Arpa. Resto in costante contatto con lui per seguire la vicenda”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, in seguito all’incendio sviluppatosi in un capannone a Corteolona e Genzone, nel Pavese.

“L’assessore Claudia Terzi sta monitorando costantemente la situazione – ha aggiunto il presidente – ma ho voluto chiamare il sindaco per sentire direttamente da lui l’evoluzione dei fatti. Mi ha rassicurato e ho voluto garantirgli il sostegno economico della Regione a copertura di tutte le spese che sara’ necessario affrontare per mettere in sicurezza l’area. E’ stato un colloquio cordiale, per cui ringrazio il sindaco Vignati. A lui ho garantito che da parte di Regione ci sia un supporto costante”.