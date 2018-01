Iran, Maullu (FI): “Disinteresse UE per repressione è imbarazzante”

Agenpress. “Il disinteresse dimostrato dall’Ue nei confronti delle proteste in Iran è davvero vergognoso, perfino imbarazzante.

L’Alto Rappresentante Mogherini si è dimostrata neutrale, equidistante, e una vera condanna per la repressione in atto non è mai arrivata. L’Ue ha il dovere di schierarsi dalla parte del popolo iraniano, dalla parte di tutti i numerosissimi giovani scesi in piazza per chiedere più dignità, più libertà, migliori condizioni di vita.

In questi giorni alcuni manifestanti sono stati addirittura uccisi, il che rende la vicenda ancora più sconcertante. Dall’Ue sarebbe stato lecito aspettarsi più fermezza, più decisione nel condannare la brutale repressione a cui si sta assistendo da più di una settimana. Fino ad ora, infatti, abbiamo assistito soltanto a dichiarazioni neutrali e prive di reali contenuti”.