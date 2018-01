Nel 2017 Roma è stata la meta italiana preferita dagli europei

Agenpress. Il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, in modo che i dati ottenuti siano altamente affidabili e attuali, e non solo delle previsioni o dei sondaggi. Quelli che hanno analizzato i risultati del 2017 hanno indicato che la maggior parte degli europei che hanno deciso di viaggiare in Italia nel corso dell’ultimo anno hanno scelto Roma. La città eterna, l’”ombelico del mondo” è stato la città italiana preferita dai viaggiatori spagnoli, portoghesi, britannici, tedeschi, francesi, olandesi e russi.

Molto gettonata anche Venezia, la Serenissima, seconda meta più ricercata da francesi, terza per spagnoli, britannici, portoghesi, olandesi e russi e quinta per tedeschi.

In vetta alla classifica anche Milano, grande, vivace e dinamica, secondo Jetcost si posiziona come seconda meta preferita di spagnoli, britannici, portoghesi, olandesi e russi, e terza per francesi e tedeschi.

Passando a Sud, ai piedi dell’Etna, Catania, con le sue grandi piazze e l’architettura in pietra lavica è la meta ideale per molti. Perfetta anche come punto di partenza per visitare Taormina, Siracusa e oppure per una vacanza al mare. Per questo motivo i tedeschi l’hanno messo Catania al secondo posto facendola risultare tra le dieci mete più ricercate da spagnoli, britannici, francesi, olandesi e russi.

Il capoluogo toscano è famoso in tutto il mondo. Firenze è in ottima posizione, quarta destinazione preferita per spagnoli portoghesi, e olandesi, quinta per i britannici, sesta per i francesi e decima per i tedeschi.

Bologna, città universitaria, medioevale, ricca di storia, affascinante e divertente da esplorare. E’ tra le quattro destinazioni preferite da russi cinque da spagnoli e portoghesi e sette da britannici, francesi e olandesi.

Un’altra città monumentale, ricca di storia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è Napoli si colloca come la quarta città più ricercata nel 2017 da britannici, tedechi e francesi, quinta per russi e sesta per spagnoli, portoghesi e olandesi.

Pisa, che grazie alle sue innumerevoli bellezze a Piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, attira ancora ogni anno numerosi turisti, tanto da essere la quinta città più ricercata dagli olandesi e tra le dieci più ricercati da spagnoli, portoghesi britannici e francesi.

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “Non è una sorpresa che sia Roma la prima destinazione italiana scelta dagli europei per 2017. Roma è una città che può offire cose allo stesso tempo, è simbolo della storia e della cultura italiana, ma è anche un punto di riferimento per la moda e la gastronomia. Da parte di Jetcost voglio congratularmi con Roma, che è stata la città più ricercata durante l’anno passato”.