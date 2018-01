Ilva: Savino (FI), Emiliano pensa a sé e non ai pugliesi

Agenpress. “E’ sempre più evidente che il presidente Emiliano sull’Ilva stia giocando una partita per sé e non per la Puglia e i pugliesi. Chi riveste un ruolo istituzionale dovrebbe essere in grado, per il bene dei cittadini, di accantonare le simpatie e le antipatie personali, mentre Emiliano ne sta facendo una questione privata contro il ministro Calenda”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

“Di fronte ad una vicenda che riguarda migliaia di lavoratori e la salute di tutti i cittadini – aggiunge Savino – occorre mantenere un comportamento equilibrato e composto perché lo scontro istituzionale non giova a nessuna delle parti in causa, Governo, Regione e Comune di Taranto e soprattutto non giova ai pugliesi che chiedono risposte e non polemiche”.