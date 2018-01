L’8 gennaio sciopero delle maestre, Centrella (Selp): “Dalla parte di insegnanti di materne ed elementari”

Agenpress. “Consideriamo iniquo il pronunciamento del Consiglio di Stato che in questi giorni ha stabilito che quasi 44mila maestri e maestre che insegnano nella scuola italiana con il vecchio titolo preso entro il 2001 alle Magistrali, non potranno essere assunti a ruolo definitivamente e già non hanno diritto ad entrare nelle Graduatorie ad Esaurimento. Teniamo a cuore la sorte delle migliaia di precari che sono stati inseriti nelle graduatorie con riserva, grazie ai provvedimenti cautelari dei tribunali e adesso rischiano di essere espulsi”: questo il commento di Giovanni Centrella, segretario generale del Selp – Sindacato europeo lavoratori e pensionati, sulla vicenda che tiene banco in queste ore nel mondo della scuola.

La sentenza del Consiglio di Stato colpisce i diplomati magistrali entro l’anno 2001/2002: prima di quella data il titolo era sufficiente per insegnare alle elementari.

Delle quasi 50mila maestre a rischio alcune potrebbero essersi nel frattempo abilitate con le recenti sanatorie, tutte le altre dovranno rassegnarsi a svolgere supplenze continuando la dura vita del precariato fino alla pensione, o rimettersi sui banchi a studiare per tentare i concorsi con i nuovi bandi.

Ma si annunciano anche ricorsi a pioggia, ed ora la palla passa ai singoli Tar, con l’orientamento delle toghe che sembra ormai segnato.

Contro questa svolta maestri e maestre colpiti dal provvedimento durante le festività natalizie hanno già inscenato manifestazioni di protesta nelle principali città italiane (a: Torino, Milano, Cagliari e Palermo) con presidi davanti agli uffici scolastici e blocchi del traffico.

E lunedì 8 gennaio un ampio cartello di sindacati autonomi e di base della scuola (Cub, Cobas , Politeia, Anief e Saese) ha proclamato lo sciopero del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario a difesa di questi insegnanti con presidi davanti alle sedi degli Uffici scolastici regionali e sit-in nelle piazze in varie città d’Italia tra cui Milano, Torino, Bologna, Cagliari e Palermo.

E nella mattinata è stata convocata anche una manifestazione nazionale davanti alla sede del Miur.

“La sentenza del Consiglio di Stato ha gettato nello sconforto migliaia di persone creando reali problemi, professionali ed umani, ai tantissimi diplomati alle magistrali che per anni hanno condotto la dura vita del precario. Chiediamo che il Miur ed il governo intervengano su questa questione rimediando a questa profonda ingiustizia riaprendo le graduatorie ad esaurimento per tutto il personale abilitato” commenta Giovanni Centrella, segretario generale del Selp – Sindacato europeo lavoratori e pensionati, aggiungendo che “sarebbe opportuno modificare il sistema di reclutamento e di formazione anche per gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia”.