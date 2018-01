L’addio di Marina Ripa di Meana: “Il tumore ormai si è impossessato del mio corpo, ma non della mia mente”

Agenpress – “Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il tumore ormai si è impossessato del mio corpo, ma non della mia mente, della mia coscienza”. Sono le ultime parole di Marina Ripa di Meana in un video testamento registrato qualche giorno fa e trasmesso dal Tg5. Nel filmato lei stessa confessa di aver pensato “al suicidio assistito in Svizzera”.

Marina Ripa di Meana ha affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue ultime volontà e con lei ha scelto la sedazione palliativa profonda continuata.

“Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: tutto, ormai, mi è difficile, mi procura dolore insopportabile: il tumore ormai si è impossessato del mio corpo. Ma non della mia mente, della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni, persona di cui mi fido e stimo per la sua storia personale, per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto. Le ho chiesto di parlarle, lei è venuta. Le ho manifestato l’idea del suicidio assistito in Svizzera. Lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Io che ho viaggiato con la mente e con il corpo per tutta la mia vita, non sapevo, non conoscevo questa via”.