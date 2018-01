Migranti, Maullu (FI): “UE applichi sanzioni a Praga e Bratislava, non a Russia”

Agenpress. “Anziché prorogare le sanzioni contro la Russia, un partner strategico di fondamentale importanza, l’Unione Europea dovrebbe applicare nuove sanzioni a Slovacchia e Repubblica Ceca, due nazioni che continuano testardamente a rifiutare il proprio aiuto nella gestione dei migranti provenienti da Grecia e Italia.

La loro ostinazione non è soltanto vergognosa, ma potrebbe anche risultare estremamente dannosa per gli equilibri dell’Eurozona e per l’efficace gestione dell’emergenza migratoria. Se ogni Paese comunitario non fornirà il proprio aiuto, l’Ue rischia di collassare”.