Berlusconi. Ex direttore Economist. Può essere il salvatore politico dell’Italia. Renzi arrogante, M5S non credibile

Agenpress – Silvio Berlusconi “potrebbe essere oggi “determinante per formare una coalizione centrista in grado di impedire a M5S o Lega di essere forza trainante nella formazione del nuovo governo”.

A parlare è Bill Emmott ex direttore dell’Economist, per il quale ilo leader di Forza Italia, oggi potrebbe essere il “salvatore politico” del Paese, determinante per impedire il successo di M5Ss o Lega.

Emmott afferma che su Berlusconi “non ho mutato opinione. Berlusconi resta inadeguato a guidare l’Italia. Ma potrebbe essere determinante per formare una coalizione centrista in grado di impedire a M5s o Lega di essere forza trainante nella formazione del nuovo governo. Sarà lui a presentarsi come salvatore politico, non dico sia una cosa buona. Ma Berlusconi non può diventare premier, sarà un manovratore dietro le quinte, è in quel ruolo che dobbiamo valutarlo e in quel ruolo non credo possa essere così negativo. Le sue posizioni sono più moderate di quelle di Salvini e Di Maio”.

“Berlusconi è stato importante anche con Monti e Letta, il sostegno del suo partito ad alcune riforme è stato già vitale. Ma sì, è un po’ ironico. Dire che l’Europa spera in lui però può essere fuorviante: spera in una coalizione centrista moderata, o in una grande coalizione”, aggiunge.

In quanto alle possibilità di vittoria di Renzi e Berlusconi, Emmott sostiene che “Renzi è più popolare di Berlusconi, ma Berlusconi ha più possibilità di formare una coalizione perché non ha irritato tanta gente quanto il leader dem. Renzi non ha amici né alleati”. E Renzi paga ancora diversi errori, come l’aver “messo troppo capitale politico nel referendum”.

“Da osservatore esterno mi è sempre sembrato che il governo consistesse in una unica persona, Matteo Renzi. Non aver costruito una vera squadra e non aver facilitato la collaborazione tra i partner di coalizione e dentro il Pd è stata la sua grande debolezza, ha rallentato i progressi sulle riforme. Poi ha messo troppo capitale politico nel referendum che si è tenuto quando già la sua popolarità era in declino. Ha commesso una serie di tragici errori, avrebbe anche dovuto cercare la consacrazione del voto prima, per avere un mandato pieno, ma è stato troppo arrogante”.

Gli M5S, invece, sono “privi di esperienza e mancano di credibilità. Forse è un po’ ingiusto dire che al governo sarebbero come la Casa Bianca di Trump” ma potrebbero essere “altrettanto sperimentali e caotici”.

Su una eventuale vittoria di Salvini, Emmott afferma che “l’Europa deve sperare che Forza Italia emerga più forte della Lega: il peggiore risultato sarebbe una vittoria del centrodestra con Salvini davanti”