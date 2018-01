Centrodestra. Tajani. Io premier? Rimango a Strasburgo. In Europa Berlusconi visto come “garante di stabilità”

Agenpress – “Ripeto quello che ho sempre detto: io sto benissimo a Strasburgo. Ho assunto un impegno il 17 gennaio dell’anno scorso, sono stato eletto senza accordi sottobanco. Il mio impegno è restare due anni e mezzo alla guida del Parlamento europeo. Oltretutto per l’ Italia avere per la prima volta un presidente eletto credo sia importante proprio per riequilibrare l’asse Franco Tedesco”.

Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, intervistato da Sky Tg 24, parlando anche dell’incontro che Silvio Berlusconi avrà con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché “dovranno organizzare la campagna elettorale ed elaborare un programma. Se vogliamo ridurre le distanze tra politica e cittadini dobbiamo dire cosa intendiamo fare. Confrontiamoci sulle cose concrete”.

Quanto agli attacchi di Salvini all’Europa e all’Euro, Tajani risponde: “Salvini ha criticato l’euro e l’ingresso nell’euro. Ma di fronte a Di Maio che proponeva il referendum per l’uscita, ha detto che è irrealizzabile. Mi pare una posizione pragmatica, anche se una dichiarazione d’amore per l’euro. Salvini vuole cambiare i trattati, come tutti noi”.

Chi vorrebbe come prossimo ministro dell’Economia in Italia? “Mi piacerebbe che Mario Draghi, una volta concluso il suo incarico al vertice della Bce, possa svolgere un ruolo importante, se non in Italia a livello europeo”, risponde Tajani.

E sull’intervista dell’ex direttore dell’Economist Bill Emmott su Berlusconi “mi sembra una novità importante, giunta da Oltremanica. Negli ultimi mesi è cambiata la valutazione in Europa: Berlusconi e FI vengono considerati garanti della stabilità, cosa che interessa l’Europa ma anche gli Stati Uniti e il mondo intero. Negli incontri con la Merkel e negli incontri con gli altri leader si era registrato un cambiamento di clima e mi pare che stia cambiando anche negli Stati Uniti il clima verso Berlusconi, come garante della stabilità”.

Tajai ricorda che nel 2011 contro Berlusconi c’è stato un complotto. “Ho letto un libro molto interessante dell’ex direttore del Sole 24 ore che dice di non credere al complotto ma illustra tutti gli attacchi subiti dall’Italia in quel periodo. Certamente ci sono stati attacchi concentrici per ridurre il ruolo del nostro Paese, che hanno messo in difficoltà l’Italia”.

“Non voglio criticare il governo, ma noi italiani siamo sempre stati molto concentrati sulle cose di casa nostra e non abbiamo inciso sulle grandi questioni europee. Il prossimo governo dovrà essere credibile, autorevole e protagonista di una grande stagione di cambiamento. Non basta la guida di Francia e Germania: così l’Europa sarebbe sbilanciata. Al loro fianco ci devono essere in una posizione di guida anche l’Italia e la Spagna”, aggiunge, interpellato sul prossimo accordo franco-tedesco sulla riforma dell’Ue. “La politica estera italiana non è stata protagonista: dopo gli anni di Berlusconi, che aveva messo al centro i grandi accordi, il ruolo dell’Italia si è ridotto”.