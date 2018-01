Napoli-Verona, Maullu (FI): “Scene imbarazzanti, solidarietà ad agenti”

Agenpress. “Non avremmo mai voluto assistere alle scene di guerriglia urbana che hanno funestato il pomeriggio di Napoli: lanci di fumogeni, scontri tra ultras e polizia, un vero e proprio far west.

Lo scontro tra gli ultras del Napoli e la polizia ha causato il ferimento di ben cinque agenti, ai quali va tutta la mia solidarietà. È davvero inammissibile che al giorno d’oggi si possa assistere a episodi di questo genere, a manifestazioni di violenza causate da una partita di calcio, da una semplice rivalità sportiva.

I 200 ultrà del Napoli che hanno cercato di rendere un agguato ai tifosi del Verona devono essere senz’altro individuati e sanzionati, perché un atteggiamento del genere non può essere in alcun modo tollerato. Per evitare altre violenze, a queste persone dovrebbe essere impedito per sempre l’accesso a tutti gli stadi d’Italia”