Gentiloni. Il mio impegno finisce con le elezioni. L’Italia non giochi il “rischiatutto”

Agenpress – “Io ho un impegno che finisce con le elezioni. Sono rispettoso con il Parlamento e i cittadini e bisogna dare alle elezioni il peso giusto. Se pensiamo che le elezioni sono un adempimento e poi continua come prima, non faremo un servizio alla democrazia. Le Elezioni sono importantissime, ogni cittadino può dire la sua, e le elezioni determineranno chi governerà, non l’ inerzia o una alchimia”.

E’ quanto ha risposto Paolo Gentiloni, alla domanda di Fazio a “Che tempo che fa”, sulla possibilità di un Gentiloni bis.

“Il Pd ha una squadra di governo molto forte, , nessun altro è minimamente comparabile” al partito democratico. Poi chi “farà il presidente del consiglio” lo deciderà il presidente della Repubblica.

“Io insisto che per rispetto agli elettori bisogna dire ‘avete una scelta nelle vostre mani’. Se gli diciamo che la scelta è di altri dopo le urne, non facciamo bene alla democrazia. Ci sono tre opzioni sul tavolo, ciascuno può’ scegliere, e ciascun blocco in teoria puo’ avere la maggioranza. Io spero che l’Italia non giochi il ‘rischiatutto’ con forze che non sanno governare il paese. Penso che centrosinistra abbia dimostrato di saper governare”.

“Penso che per rispetto agli elettori dobbiamo dire intanto che c’è una sfida il 4 marzo molto importante: ci sono tre blocchi principali, il centrosinistra di governo, il centrodestra e il M5s. Penso sia molto rilevante quello che gli elettori decideranno – dice Gentiloni su quanto il centrosinistra possa essere la coalizione vincente- il Pd può essere il primo partito, sulla base di quello che siamo e quello che abbiamo fatto”.

Gentiloni si dice dice favorevole ad un abbassamento del canone RAI, ma per fasce sociali: “Mi pare sia stata questa la proposta fatta alla fine dal segretario del Pd. Io ad esempio concentrerei il pagare di meno su alcune famiglie e fasce più disagiate: ci sono 150-200mila i nuclei esentati, si potrebbe allargare a quelli composti da una sola persona”.

“Un grande Paese europeo ha un grande servizio pubblico e noi ce l’abbiamo. Non sarà la Bbc, come diceva Arbore, ma dopo la Bbc la Rai è la tv pubblica più importante del mondo. Mi piacerebbe si sapesse anche in Italia. La Rai è un pezzo dell’Italia per gli italiani nel mondo, teniamocela stretta”. “Ma te la devi guadagnare in un mondo con mille canali, farsi riconoscere richiede Bolle e Angela, sennò ti confondono. Bisogna difendere la Rai ma che abbia una sua specificità”.