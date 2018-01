Alitalia. Calenda. Abbiamo tre offerte. Valuteremo la migliore

Agenpress – “Abbiamo sul piatto tre offerte. Quello che faranno i commissari, già immagino alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima, è dire quale di queste offerte è la migliore, quindi con chi si può iniziare a fare la negoziazione in esclusiva”.

Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Io non ho preferenze, per me la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri”.

“Abbiamo fatto un prestito ponte che nell’insieme vale 900 milioni e che per fortuna in questo momento è intonso perché i commissari hanno lavorato bene, hanno tagliato molti costi, e quindi la situazione è stabile”, ha sintetizzato il ministro.

“Però Alitalia non ce la fa da sola, basta un aumento del prezzo del carburante o anche semplicemente il fatto di entrare nella bassa stagione che si bruciano soldi. Abbiamo bisogno che questa storia di Alitalia trovi una conclusione”, ha puntualizzato Calenda. La negoziazione in esclusiva, ha quindi spiegato, “riguarderà esuberi, costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista delle connessioni aeree. Oggi a noi quello che ci interressa è avere come italiani delle connessioni”.