Aricò: “#DiventeràBellissima sarà presente alla Amministrative in provincia di Palermo con simbolo e candidati”

Agenpress – “Dopo la vittoria alle Regionali, la fase due di Diventerà Bellissima prevede adesso un forte radicamento territoriale e un impegno concreto che ci veda assoluti protagonisti alle prossime amministrative in provincia di Palermo, in cui presenteremo liste con il nostro simbolo e nostri candidati consiglieri e sindaci”.

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars, aggiungendo: “Il nostro obiettivo è riportare la Politica del buon governo anche negli enti locali. Registriamo un grande interesse da parte di amministratori locali e semplici cittadini che hanno voglia di scendere in campo”.

Sono già stati inaugurati numerosi circoli territoriali, tra i quali quello di Villafrati, il cui responsabile sarà Rosario Verciglio che guiderà il direttivo formato da Giuseppe Fiumefreddo, Maria Adele Tripo, Vincenzo Agostini, Francesco Plescia, Giorgio Scafidi, Giuseppe Grutta, Pietro Giannone, Dora Crispiniano e dal consigliere comunale Iolanda Campanella.

“Villafrati mi sta particolarmente a cuore, come tutta l’area del comprensorio- aggiunge Aricò- Territorio dalle grandi potenzialità, ma afflitto da numerose problematiche come quelle relative alla viabilità, della cui soluzione si occuperà anche il Governo Musumeci. La costituzione del nostro circolo, formato da tanti giovani e cittadini di buona volontà, guidato da una persona di assoluto spessore, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la crescita del movimento in una realtà locale in cui intendiamo portare avanti il nostro progetto politico. A Villafrati, al pari degli altri Comuni chiamati al voto, d’intento con gli alleati e le forze civiche del territorio daremo vita a un efficace programma e un forte e coeso progetto di governo che possa permettere alla nostra coalizione di vincere le prossime elezioni amministrative”.