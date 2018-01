Cantone. Terremoto. Su ricostruzione elementi da approfondire. Elezioni, scegliere candidati onesti

Agenpress – “Dobbiamo capire se ci sono state o meno delle situazioni patologiche. Ad oggi abbiamo accertato che sui cantieri c’erano operai non apparentemente collegati né alla ditta che ha vinto gli appalti né alle imprese che hanno vinto il subappalto”.

Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente dell’Anac, Autorità nazionale anticorruzione, in merito alle verifiche effettuate nei cantieri per la realizzazione delle casette destinati ai terremotati del Centro-Italia. “Ad oggi abbiamo solo elementi che meritano di essere approfonditi. Dobbiamo capire – ma dovrebbe essere, come ci auguriamo, tutto regolare. Il tema vero è che in questi casi si finisce comunque, malgrado tutto, a lavorare nell’emergenza e l’emergenza rischia di essere causa di una serie di problemi”.

“Per il terremoto siamo oggettivamente indietro con i lavori e questa fase ancora emergenziale delle casette vede una serie di ritardi che forse qualcuno vuole colmare in qualche modo. Però aspettiamo di capire davvero chi erano gli operai per capire qual è la situazione”. “Nei mesi scorsi, su segnalazione abbiamo avviato una ispezione – ha ricordato – e ora dobbiamo capire se ci sono state violazioni sulle norme per i subappalti che sono particolarmente pericolose e a rischio infiltrazione”.

Riguardo agli appalti, per Cantone “bisogna stare attenti nel rimettere continuamente in discussione le norme che vengono fatte”. Infatti, “uno dei problemi principali che spesso finisce per essere causa della corruzione è proprio questa incertezza normativa”.

“Se si ricomincia, però, a rimettere in discussione tutto, se il Codice degli appalti ogni giorno deve essere riscritto, se i poteri di controllo dell’Anac ora vengono dati ora vengono tolti – tutto questo diventerà più difficile”. “Per quanto riguarda il Codice degli appalti per la parte che ci riguarda noi ci stiamo lavorando”.

Cantone fa un appello ai partiti. “Abbiamo un sistema che consente fino un certo punto la scelta degli eletti. “Mi auguro – che i partiti siano in grado di selezionare una classe dirigente onesta”. “Il sistema elettorale – ha aggiunto – consentirà una parte ridotta di selezione”. “È quindi ovviamente importante che siano i partiti in primo luogo a fare la selezione di una classe dirigente all’altezza”.

Riguardo a possibili magistrati candidati alle prossime elezioni, “credo che i magistrati, come tutti i soggetti appartenenti a qualunque ordine professionale, abbiano la possibilità di scegliere se candidarsi e rispettare le regole. È evidente che chi sceglie di fare politica poi, dal punto di vista dell’imparzialità soprattutto, ha qualche problema. È un tema che avrebbe dovuto affrontare il legislatore”.