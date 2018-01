Centrodestra. Tajani. Rimango in Europa. Strasburgo si pronuncerà e Berlusconi sarà premier

Agenpress – “Sono impegnato a fare il presidente del Parlamento Europeo. Avessi questa velleità mi sarei candidato. Resterò in Europa e sono convinto che Strasburgo si pronuncerà in tempo e Berlusconi sarà il premier”.

E’ quanto ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, che esclude qualsiasi accordo con il M5S. “Assolutamente no e io sono sicuro della fedeltà e della coerenza della Lega. Salvini non farà mai un accordo con Di Maio. Sono profondamente incompatibili”. Berlusconi, sottolinea poi, “è l’unico in grado di garantire stabilità”. “Sulla missione in Niger – fa anche sapere -Fi è disponibile”.

Sul simbolo di Salvini premier, replica: “siamo in campagna elettorale! Quello che conta sono i punti concreti del programma. Poi si è sempre detto che sarà la forza che avrà più voti ad esprimere il premier. Adesso il problema non è chi lo farà, ma cosa si propone agli italiani. Io sono comunque convinto che il premier sarà indicato da Fi”.

“Il nostro programma sarà una manifestazione di serietà e una risposta alle richieste che vengono dai cittadini e sottolineate da Mattarella nel discorso di fine anno. La Fornero sarà uno dei temi. Ci sarà il codice delle donne, la flat tax, le pensioni a mille euro. La Fornero va corretta, anche la Corte Costituzionale è intervenuta, ma nessuno vuole farlo senza le dovute coperture”. Tajani assicura che “nessuno di noi vuole uscire dall’euro. Non ha alcun senso. Importante è fare le riforme in Europa e avere un’Italia che conta di più”.