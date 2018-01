Feditalimprese. Necessaria la presenza di esperti di settore tra i candidati alle prossime elezioni nazionali

Agenpress – Il mondo dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca sono stati sottovalutati per diversi anni sia a livello nazionale che locale e non contemplati come priorità nei diversi programmi di tantissimi partiti politici.

Studi realizzati sul settore primario italiano hanno dimostrato che non tutti i dati pubblicati raccontano la drammatica situazione reale in un momento in cui è necessario riportare la tutela della biodiversità, la valorizzazione delle nostre tradizioni enogastronomiche e la ricostruzione del nostro tessuto sociale nell’assemblea parlamentare.

“Crediamo afferma Gianluca Micalizzi presidente nazionale di Feditalimprese, che sia necessaria la presenza all’interno del nostro Governo di Parlamentari e Senatori esperti di settore ed è per questo che auspichiamo a candidature senza distinzione di partito e/o movimento politico di tecnici rappresentanti di categoria sicuramente in grado di rappresentare al meglio il mondo produttivo, e di fare proprie le richieste che provengono dai territori”.

Bisogna consentire ai nostri agricoltori, allevatori e pescatori di portare avanti le loro attività in modo sostenibile e non sottomettendoli a regole scellerate imposte da chi non conosce la nostra reale capacità produttiva, in modo da consentire numerosi vantaggi, dal miglioramento della produzione allo sviluppo del lavoro alla tutela dei territori.