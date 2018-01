Lombardia. Giorgio Gori “apre la porta” a LEU che replica: “non ci sono le condizioni politiche”

Agenpress – “Non ci sono motivi di divisione né politici né personali. Quindi la porta non è aperta, è spalancata”. “Credo che sarebbe una cosa difficile da spiegare agli elettori il fatto che in questa regione dove abbiamo l’opportunità di voltare pagina dopo tanto tempo i percorsi siano diversi. Lo dicono anche gli elettori di Liberi e Uguali che sperano che ci sia la capacità di mettere insieme le forze anche perché non ci sono motivi di divisione né politici né personali. Quindi la porta non è aperta, è spalancata”.

Così Giorgio Gori (Pd), dalle colonne di Democratica, auspica un accordo elettorale con Liberi e Uguali per l’elezione alla Regione Lombardia, che replica invece che “non ci sono le condizioni politiche per riaprire” con il Pd.

Il consigliere regionale Onorio Rosati ha spiegato così che Liberi e Uguali conferma l’intenzione di presentare un proprio candidato alla presidenza della Lombardia, e quindi di non sostenere Giorgio Gori.

Mercoledì a Sesto San Giovanni (Milano) si terrà l’assemblea regionale di Leu con Grasso presente e in quell’occasione, spiega Rosati, si saprà chi è “il candidato presidente”.

Gori “si appella al centrosinistra che è una categoria dello spirito in questo Paese, e non della politica. Di fatto è il Pd e in questa fase per noi è molto complicato fare un percorso di alleanze. Avevamo provato” in autunno ma loro hanno chiuso e ora “non ci sono le condizioni politiche per riaprire”.