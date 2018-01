Lombardia. Maroni conferma la rinuncia a candidarsi. Con Di Maio al governo l’Italia rischia di diventare Spelacchio

Agenpress – Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandiderà “per motivi personali” alla presidenza della Lombardia, indicando però nell’ex sindaco di Varese,il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo.

In una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, Maroni spiega che la sua “è una decisione che ho preso in piena autonomia, sulla base di valutazioni personali, condivisa tempo fa con Salvini e Berlusconi. Non c’entra con la salute ed è una scelta per la quale chiedo a tutti il rispetto”. Ed ha aggiunto: “Non ho pretese o richieste da fare, non vado in pensione e resto naturalmente a disposizione se dovesse servire. So come si governa”.

Maroni nella conferenza stampa ha posto l’accento sull’autonomia della Lombardia, dopo il referendum dello scorso ottobre. “L’autonomia – ha detto – sarà fatta entro le elezioni, possiamo concludere in bellezza e aprire una prospettiva straordinaria per la Lombardia”. Per il governatore “è la sfida conclusiva del mio mandato che si concluderà il 4 marzo, una sfida che voglio vincere: il 22 ottobre è stato un referendum storico, una sfida epocale. Abbiamo iniziato una trattativa col governo – ha aggiunto il presidente della Lombardia – senza il referendum non ci sarebbero stati i tavoli territoriali. Sono 23 le materie che possono essere trasferite. E il mio obiettivo è quello di firmare l’accordo entro le elezioni, possibilmente entro fine gennaio, sia sulle competenze sia sulle risorse. Domani a Roma spero di chiudere già sulle competenze”.

Maroni ha anche parlato delle elezioni politiche. “Conosco la responsabilità di governo e ho una sola preoccupazione: che la possano assumere persone come Di Maio, che è una Raggi al cubo. Se va al governo lui, l’Italia rischia di diventare Spelacchio”. Spelacchio è l’albero di Natale di Roma che ha suscitato polemiche.

Maroni interpellato su possibili dissidi col segretario del suo partito, ha spiegato che Matteo Salvini ha preso “possono essere discusse e discutibili, ma tutte le decisioni del mio segretario le accetto per principio: la mia decisione nulla ha a che fare con Salvini, discordanze o dissidi. Salvini premier è una prospettiva che condivido e sostengo”.