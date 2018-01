Maroni: “Non mi ricandido. Chiedo a tutti il rispetto della mia scelta”

Agenpress. Con “l’autonomia che sarà fatta entro le elezioni, possiamo concludere in bellezza e aprire una prospettiva straordinaria per la Lombardia”.

Per motivi personali il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, rinuncia alla corsa per un altro mandato, quindi non presenterà la sua candidatura per le elezioni del 4 marzo.

“Abbiamo iniziato una trattativa col governo – sottolinea il presidente della Lombardia – senza il referendum non ci sarebbero stati i tavoli territoriali. Sono 23 le materie che possono essere trasferite. E il mio obiettivo è quello di firmare l’accordo entro le elezioni, possibilmente entro fine gennaio, sia sulle competenze sia sulle risorse”.

“E’ una decisione che ho preso sulla base di valutazione personali. – spiega Maroni – Non c’entrano con la salute. E’ una decisione mia personale per la quale chiedo a tutti il rispetto”.

“Con la politica ho una lunga storia d’amore fatta di passione di sfida, successi” – e ricorda gli inizi con Umberto Bossi – “Come tutte le vere storie d’amore non finiscono mai, rimane, fa parte di me. Sono soddisfatto dal lavoro che abbiamo fatto in Regione”.

Per la candidatura alla guida della Lombardia per il centrodestra si parla dell’ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana.