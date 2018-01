Renzi. Al Governo anche Gentiloni. Salario minimo legale. Togliere il canone RAI non è una priorità

Agenpress- “Con il Jobs Act aumentano le assunzioni, non i licenziamenti. La vera sfida adesso è mettere più denaro in busta paga. E dare vantaggi fiscali a chi reinveste i soldi in azienda. Non temo i licenziamenti ma non mi accontento delle pur tante assunzioni. Lavoro, lavoro, lavoro. Altro che assistenzialismo”

Matteo Renzi in una intervista al Quotidiano nazionale, propone “un salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l’ora”.

“Gli 80 euro al ceto medio sono stati contestati per anni. Ora persino gli avversari li difendono: prima ti insultano, poi ti copiano. Noi rilanciamo. Pensiamo che gli 80 euro netti mensili vadano estesi ai genitori per ciascun figlio minorenne. O una misura simile: fare un figlio non può essere un problema economico. Incoraggiare la maternità passa anche da un sistema di servizi e di aiuti fiscali. Per ogni misura noi indicheremo le coperture”.

Sul canone Rai, Renzi precisa: “Toglierlo non è la priorità, ma ridurre i costi alle famiglie non è demagogia”.

Matteo Renzi si dice “pronto per la campagna elettorale: il mio collegio sarà Firenze. Passo dall’auto blu alla vespa blu: andrò casa per casa. E se Salvini come ha promesso si candiderà qui, gli daremo il benvenuto in modo civile. Sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare Cuor di Leone Di Maio”.

“Non mi interessa il mio futuro mi basta che a Palazzo Chigi vada un dem. Gentiloni ha governato bene, avanti con Padoan”.