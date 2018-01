Tasse universitarie. PRC. Grasso propone l’abolizione. La campagna elettorale fa miracoli!

Agenpress – «Pietro Grasso, “capo politico” di Liberi e Uguali propone l’abolizione delle tasse universitarie, riscoprendo il tema della situazione gravemente iniqua in cui versano l’istruzione e la ricerca, affossate anche da leggi ideate dal partito cui Grasso era iscritto e votate da alcuni dei compagni di lista dello stesso in questa campagna elettorale.

Lo hanno dichiarato Andrea Ferroni e Claudia Candeloro, portavoce nazionali dei Giovani Comunisti/e e Filippo Vergassola, responsabile nazionale Giovani Comunisti/e Scuola e Università.

“Al netto delle sedicenti coperture finanziarie, rimaniamo stupiti della decontestualizzazione della proposta, che, non tenendo conto della realtà sostanziale, vorrebbe vedere riservato lo stesso trattamento economico a tutti senza considerare affatto il criterio del reddito, proprio ciò su cui invece bisognerebbe intervenire.

Figli di miliardari e di disoccupati avrebbero dunque lo stesso trattamento, in nome di una presunta equità o forse, semplicemente, per esigenze di campagna elettorale.

Va garantito il diritto allo studio, non regalato un nuovo bonus a chi è già privilegiato. A fronte della cronica mancanza di fondi per l’università italiana e a dati sul numero di laureati che ci rendono fanalino di coda in Europa, c’è bisogno di qualcosa di diverso degli slogan estemporanei. Servono risorse per garantire borse e diritto allo studio, e ancora per reclutamento, precari, ricerca. Serve mettere in discussione l’autonomia introdotta dalla pseudo-riforma Berlinguer mettendo in concorrenza le università.

Non ci stupisce che da parte di Liberi e Uguali non sia venuto nessun impegno a porre fine alla vergogna del finanziamento pubblico alle scuole private, di cui portano la responsabilità proprio i sodali di Grasso. Fa piacere che sia stata indicata necessità di porre fine al numero chiuso negli atenei, una delle tante eredità negative che ci hanno lasciato i governi D’Alema”.