Testamento biologico. Ecco cosa fare. Chi può essere nominato fiduciario

Agenpress – La legge sul Testamento Biologico approvata entrerà in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il che potrebbe avvenire all’incirca a metà gennaio 2018.

Testamento Biologico, come fare

Come previsto dall’articolo 4 comma 6 della legge, il biotestamento deve essere redatto come atto pubblico o come scrittura privata. In questo secondo caso, dovrà essere autenticata e consegnata personalmente dal disponente all’ufficio di Stato civile del comune di residenza. L’ufficiale provvederà, dunque, alla trascrizione in un apposito registro. È possibile anche consegnare le DAT anche alle strutture sanitarie.

Qualora le condizioni del paziente non permettono il ricorso a queste forme, le DAT possono essere disposte diversamente. Possono essere videoregistrate o espresse con quei dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Va ricordato che le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili in ogni momento.

Ho già un biotestamento. Lo devo rifare?

No, non è obbligatorio rifarne uno. L’articolo 6 dispone che la legge sul biotestamento si applichi anche alle DAT già depositate in Comune o autenticate da un notaio. Consigliamo, comunque, di rinnovare il proprio biotestamento.

Chi posso nominare come fiduciario?

Il fiduciario, disciplinato dall’articolo 4 comma 2 della legge, è un maggiorenne con capacità di intendere e volere. Non sono previsti altri limiti.

Come posso far istituire un registro nel mio Comune?