Bernini: “A processo i responsabili dei maltrattamenti nel canile lager di Mendicino (CS) grazie all’intervento del M5S”

Agenpress. “Esprimo immensa soddisfazione e ringrazio i Carabinieri per la svolta delle indagini che ha consentito il rinvio a giudizio di 8 persone che avrebbero commesso una serie di reati all’interno del canile di Mendicino (Cs).

I capi d’accusa vanno dal maltrattamento di animali all’omissione d’atti d’ufficio. Tra gli imputati, oltre ai gestori del canile, anche i veterinari pubblici e privati.”-dichiara il Portavoce parlamentare del Movimento cinque stelle alla Camera Paolo Bernini che prosegue -:'”Tutto è cominciato poco più di un anno fa quando fui contattato da alcuni attivisti calabresi che lamentavano l’impossibilità di accedere al canile di Terredonniche in provincia di Cosenza.

Recatomi sul luogo con i carabinieri, ci trovammo di fronte all’orrore di un vero canile lager: una infinità di gabbie con all’interno quasi 1000 cani e completamente coperto su tutto il perimetro. I cani erano fin troppo grassi e privi di adeguata muscolatura, il che indica una condizione di maltrattamento poiché questi erano sempre chiusi nelle piccole gabbie sovraffollate e mai portati a sgambare, e, per ridurre l’aggressivita’, venivano rimpinzati di cibo. Alcuni si trovavano in gabbia addirittura da 10 anni. Inoltre abbiamo rinvenuto cani con patologie infettive insieme a cani sani.

Per i veterinari pubblici dell’Asp era tutto nella norma, mentre le perizie di medici veterinari, veterinari comportamentalisti ed etologi che come tecnici specializzati mi hanno accompagnato in loco, hanno dimostrato una lunga serie di abusi ed omissioni che ora saranno giudicati dal Tribunale di Cosenza. In qualità anche di Presidente dell’ associazione animalista DPA, affiancato dall’Avv. Contursi, saró pronto a costituirmi parte civile nella prima udienza prevista per il prossimo Febbraio. Ho inoltre provveduto a sollecitare i dovuti provvedimenti disciplinari agli ordini dei medici veterinari cui i rinviati a giudizio sono iscritti.

Ringrazio i volontari e i responsabili delle associazioni DPA Onlus, Animal Amnesty, Croce del Sud e Iapl che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo. Ho fiducia nella magistratura e sono certo che i responsabili saranno assicurati alla Giustizia.”Conclude il deputato.