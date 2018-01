Centrodestra. Berlusconi. Siamo al 40%. Maroni al governo? Lo escludo

Agenpress – “Il centrodestra trainato da FI è in crescita continua e per alcuni ha raggiunto la quota del 40%. Ma io punto più in alto, mancano due mesi alle elezioni”.

Lo dice Silvio Berlusconi a Radio Capital. Il leader di Fi si dice “intimamente convinto” del successo alle prossime elezioni politiche. “Punto almeno a un 45% globale della coalizione”, ha aggiunto, ribadendo che il partito che otterrà più voti sceglierà il premier, e Forza Italia ha in mente “un super candidato”.

Alla domanda se porterebbe il governatore della Bce Mario Draghi al ministero dell’Economia ha poi risposto: “Magari, ma purtroppo non mi risulta che il governatore sia interessato a ruoli di governo in Italia”.

Berlusconi esclude larghe intese con il PD. “Non c’è mai stata e non ci sarà neanche in futuro” la possibilità di un governo di larghe intese tra centrodestra e Pd.

“Siamo contro tutto il modo di governare della sinistra. Col patto del Nazareno non avevamo fatto un accordo politico ma un accordo per scrivere insieme la riforma della Costituzione e poi la legge elettorale. Renzi è venuto meno a questa intesa e anche per questo fatto importante e negativo non riteniamo che ci sia la possibilità di un’azione comune”.

Roberto Maroni al prossimo governo. “Lo escludo nella maniera più assoluta: se ha questi motivi personali, queste ragioni famigliari che lo hanno spinto a scegliere di non candidarsi è impensabile che si possano ipotizzare per lui dei ruoli politici e tantomeno nel governo futuro”.

“È una invenzione pura, non ho mai pensato una cosa del genere, posso escluderlo nella maniera più assoluta”, aggiunge il leader di FI a proposito delle voci di un accordo tra lui e Maroni in questo senso.

Berlusconi parla anche del Milan. “Quando vedo il Milan giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato, soffro di un reale mal di stomaco”. Con questa espressione Silvio Berlusconi ha ribadito le sue critiche alle scelte tattiche adottate da chi guida la sua ex squadra. “Pentito di aver venduto il Milan? Non era più possibile nel calcio petrodollaristico che si è avviato, per una famiglia sostenere le spese necessarie per avere una squadra in alto nell’Olimpo del calcio europeo e mondiale. Quindi la mia è stata una scelta doverosa e inevitabile”.

”Detto questo. Io tengo sempre il Milan nel cuore e quando lo vedo giocare così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato, soffro di un reale mal di stomaco”.