“Civica Popolare” è il nuovo partito della Lorenzin

Agenpress. Il nuovo simbolo del partito della ministra è stato presentato questa mattina al Tempo di Adriano a Roma. E’ un fiore che comprende i simboli dei partiti fondatori: Italia dei valori, Centristi per l’europa, Democrazia Solidale, l’Italia Popolare e Alternativa Popolare.

“Non è una Margherita” precisa la Lorenzin dopo le polemiche con Rutelli sul simbolo: E’ un fiore petaloso”, spiega la ministra che aggiunge: “Qualcuno ci vuole vedere una margherita? Non è una margherita, per me è una peonia. Me lo ha regalato un bambino figlio di una mia amica”.

“La campagna elettorale in atto mi sembra quella di Cetto Laqualunque, a chi la spara più grossa – continua Lorenzin – gli italiani sono stanchi di promesse non mantenibili. Noi rappresenteremo una forza pragmatica”.