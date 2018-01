Cordella (FILP – VVF). Il riordino del personale dei Vigili del Fuoco spetta al prossimo Governo

Agenpress – Il riordino dei compiti funzioni e dell’ordinamento del Corpo Nazionale VV.F. in attuazione della delega della legge 13 agosto 2015 assolutamente spetta al nuovo governo in quanto l’attuale è solo per l’ordinaria amministrazione e non può permettersi di prendere decisioni importanti per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Cosi dichiara in una nota il Presidente del Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione – Vigili del Fuoco, Fernando Cordella. Nella stessa nota si legge “ il termine, salvo ulteriori proroghe, è stabilito al luglio 2018 e come già evidenziato, le varie proposte dell’Amministrazione sembrano prive di una strategia di fondo e non forniscono risposte ai bisogni ed alle aspettative del personale” pertanto la politica ha il dovere di evitare lo scontro che stà avvenendo senza precedenti fra categorie del Corpo, che inevitabilmente provoca un forte disagio tra il personale.

Inoltre al nuovo governo chiederemo anche di stabilire l’autonomia funzionale dei Vigili del Fuoco, ponendo fine così alla dicotomia tra componente amministrativa e tecnica, con una riorganizzazione finalizzata al superamento delle criticità finora emerse nella catena di comando e a una maggiore autonomia tecnica, condizione necessaria per rispondere alle sempre più frequenti emergenze nel Paese.