Euro. Di Maio. “Non è più il momento di uscire”. Elezioni. “Senza il 40% mi rivolgerò ad altri gruppi”

Agenpress – “La situazione politica, a livello europeo, è cambiata rispetto a quando siamo entrati in Parlamento nel 2013: abbiamo la Germania che non riesce a fare un governo da 95 giorni, la Francia che ha i partiti tradizionali ridotti ai minimi termini”.

Lo ha detto Luigi Di Maio, ospite a Porta a Porta.

“Il quadro europeo non ha più quel monolite franco-tedesco e ora l’Italia può contare di più a quei tavoli e io credo che non sia più il momento per l’Italia per uscire dall’euro”.

Per quanto riguarda le elezioni, “il 4 sapremo quanti parlamentari prende Grasso, Salvini e gli altri” ma adesso “è prematuro dire con chi ci potremmo alleare”, mentre il “nostro obiettivo è vincere con il 40%” ha aggiunto il leader Cinque Stelle.

“Non credo che non sarà possibile, se non avremo la maggioranza assoluta, convergere poi con chi dice di volere il reddito di cittadinanza e le altre proposte che adesso fanno tutti. Ci rivolgeremo agli altri gruppi parlamentari e chi risponderà quella sera, il 4 marzo, sarà interlocutore nei giorni successivi”.

Di Maio ha spiegato che “i partiti stanno individuando i candidati a tavolino, noi siamo facendo una selezione pubblica e stiamo individuando le migliori menti”. “Per i collegi uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari. Noi abbiamo rafforzato le regole e questo arricchirà il nostro gruppo”.

Poi ha lanciato un “appello alle migliori persone che hanno voglia di fare e di cambiare: se volete cambiare questo Paese il M5S è aperto, certo bisogna condividerne i valori e rispettarne le regole”. In gioco, ha spiegato il candidato premier del movimento, si sono messe persone che “hanno tanto da perdere e si faranno anche le selezioni online dei nostri iscritti”.

Sui rifiuti di Roma Di Maio difende la sindaca Raggi. “Noi ci prendiamo tutta la responsabilità di risolvere questo problema. In un periodo di picco dei rifiuti come quello delle feste è sempre successo che Roma mandasse i rifiuti in altre Regioni. A fronte dei 180 euro a tonnellata dell’Emilia Romagna noi preferiamo i 150 dell’Abruzzo. Solo che i presidenti regionali di Lazio, Emilia Romagna e Abruzzo sono dello stesso partito cioè del Pd e dovrebbero parlarsi tra loro anziché fare campagna elettorale sulle spalle dei romani. Allora io dico loro: smettetela di usare i romani per fare la vostra campagna elettorale”.