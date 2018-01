Fornero. Salvini paranoico, la mia legge ha anche effetti positivi. Replica: “stavolta piangerà davvero”

Agenpress – “La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi”.

“Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità. Non sto a ricordare quelle campagne di tipo squadrista che ha organizzato sotto la casa dei miei genitori, e che trovo barbarie politica”.

E’ quanto afferma Elsa Fornero parlando di Matteo Salvini. “Dal segretario della Lega non ho mai sentito un discorso costruttivo, ma sempre discorsi distruttivi o facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile”.

“Quando sento il segretario della Lega Nord in un comizio dire ‘faremo piangere la Fornero inteso come Elsa e non come la legge io mi sento male come persona e per il Paese. Che tipo di politica sta promettendo? Che visione ha da proporre?. Quello che vi stanno promettendo lo metteranno in carico ai vostri figli. Questa e’ la minaccia che incombe sul paese”, prosegue Fornero.

La mia riforma “non contro gli italiani ma per il futuro dell’Italia”. E quando da Arcore viene fuori il concetto `aboliamo la Fornero´, “mi vengono in mente due cose: la prima è che c’è una paranoia da parte del segretario della Lega e poi che c’è una certa ambiguità nella formulazione di questo concetto”.

E sottolinea che “Berlusconi è una persona che ha fatto l’imprenditore, i conti li conosce, sa cosa vuol dire poter fare qualcosa con delle risorse che ci sono oppure farle interamente a debito. Ho lavorato con molti deputati di Forza Italia quando ero ministro così come con quelli del Pd e sono convinta che in Forza Italia molte persone sappiano che quella legge non si può abolire, ma si può correggere. Il governo attuale ha cominciato a farlo, è una cosa buona”.

“Mi rincresce che non ci sia stato tempo di fare dei tagli a certi privilegi, a mio avviso anche anticostituzionali. Di Maio non ha torto quando dice che si può intervenire sulle pensioni d’oro”, aggiunge l’ex ministra, ammettendo dunque che qualche modifica è auspicabile: “Certo, si può modificare, il contenuto non è perfetto: l’Ape social per esempio è un aggiustamento che migliora la legge Fornero. Si parla sempre male di questa legge ma si dimentica sempre che non si poteva continuare così. La riforma era necessaria. È questa la grande ipocrisia”.

Immediata la replica di Matteo Salvini. “Fornero mi dice che sono paranoico? Con la sua pessima legge ha rovinato la vita a milioni di italiani. Con orgoglio dico che la cancellerò al primo consiglio dei ministri che faremo. Così piangerà, questa volta davvero”.