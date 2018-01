Giuliano Cazzola: “Legge Fornero? Non vedo necessità di abolirla”

Agenpress. L’economista Giuliano Cazzola è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” su Radio Cusano Campus.

“Il M5S parla di superamento della legge Fornero in 5 anni che è una roba che non ha nessun valore tecnico –ha spiegato Cazzola-. Il centrodestra invece ha moderato i toni negli ultimi giorni.

Dall’incontro di Villa San Martino è uscito un ragionamento diverso da quello che fa Salvini, si è detto di eliminare gli effetti della legge Fornero, non si parla più di abolirla. Io dico a Salvini che gli effetti sono già stati eliminati con 8 sanatorie e con l’ape social. Di Maio ha ragione a dire che l’ape social migliora la riforma Fornero. Non vedo la necessità di abolire la legge Fornero.

Io ho 77 anni, voto dall’inizio degli anni 60, ma per la prima volta faccio fatica a decidere per chi votare. Per bloccare i 5 stelle bisognerebbe votare il centrodestra che è l’unico che può vincere, ma il centrodestra sul piano della demagogia fa concorrenza ai 5 Stelle quindi si rischia di cadere dalla padella alla brace. Voterò per la formazione più europeista”.