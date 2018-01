Istat. Maullu (FI): “Da PD schiaffo a esercito di precari”

Agenpress – “È davvero curioso che il PD esulti in questo modo per i dati sul lavoro: uno degli obiettivi delle politiche lavorative è rappresentato dalla riduzione del precariato, e da questo punto di vista il governo ha fallito clamorosamente. I contratti a termine sono infatti in aumento, e un esercito di precari è costretto a convivere quotidianamente con l’incertezza propria della precarietà, con un’angoscia persistente che impedisce ai padri o alle madri di famiglia di comprare casa o di elaborare progetti per il futuro. Esultando per i dati ISTAT, il PD ha insultato tutte queste persone, un vero e proprio esercito in cerca di più tutele, di garanzie. La legislatura che sta per concludersi verrà ricordata soprattutto per questo, per l’aumento dei precari e delle persone in condizioni di povertà assoluta, che in Italia sono diversi milioni”.

Lo dice l’On. Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia