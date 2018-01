ISTAT: Savino (FI), aumenta precariato e PD festeggia

Agenpress – “Nel comunicare i dati sui nuovi occupati l’Istat scrive testualmente che ‘l’aumento è determinato esclusivamente dai dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e rimangono stabili gli indipendenti’. Insomma aumentano soltanto i lavoratori precari, quelli che magari hanno un contratto che dura un solo mese e poi il mese successivo vivono nell’ansia di non sapere se il contratto verrà rinnovato o meno”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

“E’ vita questa – continua Savino – non poter fare progetti per sé e per la propria famiglia che vadano oltre qualche settimana? Aumenta il lavoro precario e il Pd festeggia. Allora viene da pensare che il loro obiettivo era proprio realizzare una società senza certezze e senza speranze in cui ogni individuo viva nella paura del domani”.