Lavoro. Labriola (FI): Governo mente, cresce solo quello precario

Agenpress. “Se nove assunti su dieci nell’ultimo anno sono a termine, il governo non ha per nulla motivo di festeggiare, perché é palese che il mercato nazionale del lavoro continua ad essere in crisi profonda”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.

“Aumenta il lavoro precario, crescono le incertezze dei nostri giovani – prosegue Labriola – e a Palazzo Chigi si commentano i dati ISTAT a proprio uso e consumo. L’Italia rimane al palo, ai livelli occupazionali più bassi in Europa, mentre i nostri amministratori vendono fumo in vista delle elezioni di marzo. Ma la gente ha fame e gli elettori sapranno punire coloro che in cinque anni non sono stati capaci di imprimere quel cambio di passo tanto necessario. Il centrodestra é pronto a invertire la marcia”.