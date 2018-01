Meteo. Temperature minime in aumento al Centro Sud, massime in diminuzione su tutta Italia

Tweet on Twitter

Agenpress – Meteo. Piogge e rovesci diffusi nelle ore diurne sulle regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi e neve anche abbondante sulle Alpi fino a 1100-1300 metri. Precipitazioni in esaurimento in serata ad iniziare dai settori occidentali.

Condizioni di tempo instabile al Centro Italia, con rovesci e precipitazioni sparse ad iniziare dal versante tirrenico in mattinata.

Fenomeni in estensione anche all’Adriatico in serata con neve in Appennino fino a 1400-1600 metri.

Molte nubi al Sud sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari ma con tempo generalmente asciutto per tutta la giornata salvo qualcheprecipitazione sulla Sardegna come poi su Campania e Molise in nottata.

Temperature minime in aumento al Centro Sud, massime in diminuzione su tutta Italia.

A cura di http://www.centrometeoitaliano.it