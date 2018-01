RAI. Bocciati gli emendamenti del M5S contro Vespa e Fazio. Ok alla par condicio

Agenpress – Via libera alla delibera sulla par condicio e niente stop per Fabio Fazio e Bruno Vespa in campagna elettorale. Entrambi potranno continuare a intervistare politici: sono stati infatti bocciati gli emendamenti del M5S che avrebbero impedito alle trasmissioni di “Porta a Porta” e “Che tempo che fa” di ospitare esponenti di partiti e movimenti politici durante l’ultimo periodo a ridosso del voto. Il testo approvato consente a entrambi i conduttori di ospitare candidati nel rispetto della par condicio, nonostante le polemiche, in quanto pagati dalla Rai come “artisti” per aggirare il tetto dei compensi.

Il regolamento sulla par condicio entra in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni previste si applicano dal giorno dell’indizione dei comizi elettorali. Cesserà di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione (4 marzo). La commissione di Vigilanza Rai ha approvato anche il regolamento della par condicio per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, che si svolgeranno nello stesso giorno delle elezioni politiche.

Il regolamento prevede che la comunicazione politica “può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto. Essa si realizza mediante le tribune e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti”.

Bocciato anche un emendamento definito dal M5S “di compromesso”, che chiedeva almeno che a condurre i programmi fosse un giornalista iscritto all’ordine. Proposta che avrebbe escluso Fazio, che si è cancellato dall’ordine due anni fa per aver fatto uno spot della Tim.

Il senatore Pd Salvatore Margiotta, membro della Vigilanza, commenta: “Bocciato l’editto bulgaro del M5s contro Vespa e Fazio”.