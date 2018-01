Banche, Maullu (FI): “PD non dice nulla su De Benedetti?”

Agenpress. “Dopo aver parlato con Matteo Renzi, secondo alcuni giornali, Carlo De Benedetti arrivò a guadagnare 600 mila euro grazie a una serie di operazioni finanziarie e di investimenti mirati.

Non osiamo immaginare che cosa sarebbe accaduto, se un caso del genere avesse coinvolto un politico o una persona legata al centrodestra: i giustizialisti sarebbero insorti, chiedendo la testa del malcapitato e rinfacciandogli pubblicamente il proprio operato, crocifiggendolo. Ma stavolta, con ogni probabilità, la questione sarà insabbiata in fretta, come se non fosse accaduto nulla”.