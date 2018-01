Cerano (Novara). Donna di 45 anni massacrata di botte dal convivente. Lo aveva perdonato più volte

Agenpress – Una donna di 45 anni, Sara Pasqual, originaria del Biellese, è stata uccisa dal compagno di 46 anni, Gabriele Giovanni Lucherini, di Cerano (Novara). E’ stata trovata dai genitori del compagno. Dopo diverse telefonate a cui nessuno aveva risposto, hanno deciso di controllare se andasse tutto bene. Hanno trovato la nuora accasciata a terra, immobile, e hanno chiamato il 118. Massacrata di botte, senza pietà. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo, che è stato fermato dai carabinieri e ora si trova sotto interrogatorio, non era nuovo a maltrattamenti. Nel 2013 era stato arrestato su denuncia della madre, che non ne poteva più delle violenze del figlio. Era stato condannato a tre mesi, pena sospesa, per aver aggredito i carabinieri che lo stavano arrestando. La compagna invece lo aveva sempre riaccolto in casa e, in alcune circostanze, aveva preso le sue difese.

E’ stato proprio lui a telefonare questa mattina ai genitori, a Cerano, per chiedere aiuto. “Sara non respira”, ha detto. Loro hanno quindi avvertito i carabinieri che sono arrivati in via Case Nuove dove la coppia viveva da qualche anno.

Per ore il convivente, Gabriele Lucherini, è stato in caserma, interrogato dai carabinieri. Non è stato fermato ma il sospetto è che possa aver aggredito la compagna e averne causato la morte. Sul corpo della donna il medico legale ha infatti trovato ecchimosi, lividi, ferite tracce compatibili con un’aggressione. Solo l’autopsia che potrebbe essere eseguita già domani, però, stabilirà se quelle ferite possono aver causato la morte della donna. La procura di Novara ha aperto un fascicolo in serata con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale in cui compare il nome di Lucherini.

I vicini di casa parlano di litigi continui ma nessuno ha sentito nulla ieri sera. Eppure ci sono quei segni di violenza e molti precedenti che mettono Lucherini in una posizione delicata. Più di una volta i carabinieri erano dovuti intervenire nella cascina dove abitavano. Ma per ora i militari non hanno trovato denunce a carico dell’uomo, nessuna querela per maltrattamento, nessun esposto in procura. Lei lo perdonava sempre e tornava sempre a vivere con lui. Esiste invece una denuncia per maltrattamenti nei confronti della madre e l’estate scorsa l’uomo era stato arrestato dai vigili di Trecate perché aveva aggredito due agenti durante i rilievi di un incidente.