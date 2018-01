La Protezione Civile offre un spazzaneve al Comune di Campotosto

Mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dalla Protezione Civile. Martedì 16 gennaio consegna ufficiale con il governatore D’Alfonso

Agenpress. Campotosto, comune montano in provincia dell’Aquila messo in ginocchio dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio, avrà presto a disposizione uno spazzaneve per fronteggiare le rigide e nevose stagioni invernali. Il mezzo, concesso in comodato d’uso gratuito dalla Protezione Civile al Comune, verrà consegnato ufficialmente martedì 16 gennaio alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, che arriverà in paese accompagnato da una delegazione di alpini abruzzesi.

«Lo spazzaneve – spiega il sindaco del Comune di Campotosto Luigi Cannavicci – rimarrà a disposizione del Comune fino a quando non sarà acquistato un mezzo nuovo che, oltre alla lama, sarà dotato anche di una fresa. Andrà finalmente a sostituire uno spazzaneve ormai vecchio di 30 anni, obsoleto e quasi sempre rotto».

La possibilità di poter contare su uno spazzaneve efficiente riveste un’importanza fondamentale per Campotosto, che, con i suoi oltre 1400 metri di altitudine, è frequentemente alle prese con copiose nevicate.