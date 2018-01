Legge Fornero. Berlusconi. Cancellare provvedimenti iniqui. Replica: l’ex premier è diventato più saggio

Agenpress – “Fornero ha ragione quando dice che non si può abolire tutta la legge, noi infatti intendiamo cancellare i provvedimenti iniqui. L’innalzamento dell’età pensionistica ha un senso ma non credo che sia giusto farlo da subito”.

Lo dice Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch’io, al quale replica la stessa Elsa Fornero. “Sono convinta che Berlusconi, sia per l’esperienza di governo che ha avuto, sia per l’esperienza di imprenditore, conosca bene la realtà economica, e sappia distinguere tra le cose che sono possibili e quelle che sono nel migliore dei casi delle battute buttate lì”.

“Ha un’esperienza di governo che non è quella di Salvini e siccome non penso ci siano delle grandi prospettive per il Paese, penso ci sia bisogno della saggezza di molti e tra questi ci metterei anche Berlusconi, che mi sembra comunque, invecchiando, essere diventato più saggio di quanto forse non sia stato come uomo di governo. E quindi anziché fare i processi al passato, io credo che bisogna guardare al futuro e il futuro del nostro Paese che, io mi auguro, sia messo nelle mani di persone sagge, magari raccogliendole da partiti diversi e da partiti che oggi non si guardano molto”.

Fornero si sbilancia sulle prossime elezioni e dice che ad oggi sarebbe “intenzionata a votare Emma Bonino”.