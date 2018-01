Lombardia. Fontana: “orgoglioso di fare questa battaglia”. Gli auguri di Gelmini

Agenpress – “Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega”. Lo ha annunciato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch’io.

Il diretto interessato si è detto “molto orgoglioso di fare questa battaglia”, e di incontrare “probabilmente oggi” Berlusconi.

Su Facebook ha poi scritto. “Buongiorno Lombardia. Oggi giornata ricca di impegni”, affermando poi che la sua campagna elettorale sarà “breve ma non brevissima”. “Credo che saranno cinquanta giorni in cui dovremo muoverci molto per incontrare i lombardi, ascoltarli e per trasformare in concretezza le cose che ci chiederanno”. “Non bisogna temere nessuno – ha detto rispondendo alla domanda se teme più Giorgio Gori o i 5 stelle come avversari – bisogna essere coscienti del lavoro e delle proposte che si fanno. Coscienti soprattutto, ed è una cosa che voglio sottolineare, che le cose che si dicono e si promettono si potranno realizzare”.

“Decideranno i lombardi se ritengono più credibile me, la mia squadra, il mio programma o qualcun altro. Credo che in democrazia – ha sottolineato Fontana – la cosa bella sia che i cittadini possono scegliere”. “A uno slogan non ho voluto pensare perché volevo essere sicuro di essere il candidato del centrodestra” osservando che lo slogan di Gori, ‘Fare, meglio’ è “un riconoscimento al fatto che prima si è fatto comunque bene”.

In questi momenti Fontana sta incontrando al Pirellone gli assessori e poi vedrà i consiglieri del suo partito, la Lega. “Mi fa molto piacere tornare. Sono sempre stato affezionato a questo luogo. Ho passato dei periodi molto belli della mia vita e spero di passarne altri altrettanto belli”, ha detto arrivando al Consiglio regionale, di cui è stato presidente dal 2000 al 2006, come candidato governatore per il centrodestra.

A Fontana sono arrivati gli auguri di Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia e fino a ieri probabile candidata alla Regione. “In bocca al lupo e auguri ad Attilio Fontana, il nostro candidato per la guida della Regione. Una scelta importante per il governo regionale che Forza Italia sostiene con tutte le forze. La continuità con il buon lavoro fatto dalla squadra di Maroni è il miglior viatico per garantire alla Lombardia, anche per i prossimi cinque anni, una guida sicura. Con Fontana il centrodestra di governo potrà garantire ai cittadini una Lombardia forte e in crescita”.