Mondo Inter. Intervista al Direttore ed Osservatore Riccardo Guffanti

II Direttore ed Osservatore Riccardo Guffanti ha risposto alle domande in esclusiva sul campionato dell’Inter, oltre che sulle varie trattative di mercato in cui è coinvolta la società nerazzurra. Queste le sue parole:

Direttore se ipotizziamo che l’Inter chiuda la sessione di mercato con Bastoni e Deulofeu in entrata sbagliamo?

“Il mercato di gennaio è molto particolare. Si possono inserire o prospetti, come sarebbe il caso di Bastoni, oppure giocatori che da subito devo dare il loro contribuito, visto il momento della stagione in cui questa sessione trasferimenti avviene. Lo spagnolo dopo l’arrivo di Coutinho al Barcellona dovrà spostarsi per cercar spazio per giocare. Questa è una situazione di mercato aperta che fa al caso dell’Inter quindi i presupposti per concluderla felicemente ci sono”.

(fonte Mondo Inter)